Лукашенко прокомментировал смерть активиста в Киеве фразой «всех не перевешаешь»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обвинения в причастности к смерти активиста Виталия Шишова в Киеве фразой «всех не перевешаешь». Трансляция выступления главы государства перед журналистами доступна на YouTube.

Лукашенко заявил, что Шишов был для Белоруссии «просто никем» и ни один безумец не пытался бы его «повесить». «Ну, зачем? Элементарно. Повесили одного — завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь, это глупость. Ну, зачем в Украине раздувать вот это все?» — возмутился белорусский лидер.

Он добавил, что Шишова поддерживали украинские спецслужбы, поэтому Киев должен дать ответ, «кто и как повесил гражданина Беларуси».

«Что ж вы меня упрекаете? Убийцу нашли. У нас хватает без Шишова, с кем еще надо разбираться. Но мы ни на кого еще пальцем не показали», — заключил Лукашенко.

Глава «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталий Шишов пропал 2 августа. На следующий день его нашли мертвым в парке. Соратники активиста заявили, что его смерть — «спланированная чекистами операция». Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование произошедшего. Между тем СМИ сообщали о связи БДУ с украинскими радикалами.