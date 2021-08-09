Лукашенко рассказал о работе Протасевича в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о деятельности бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, задержанного в мае в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Об этом он высказался во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Глава республики отметил, что Протасевич находится «практически на свободе» и может работать.

«Он решил компьютер поставить, заниматься. Пусть занимается, ради бога, не вопрос», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил о планах Польши и Литвы совершить покушение на Протасевича. Президент подчеркнул, что не рад нахождению оппозиционера на территории страны, поскольку его приходится защищать, чтобы избежать убийства. По мнению лидера республики, оно могло бы привести к новому витку давления со стороны западных стран.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, после сообщений о минировании совершил экстренную посадку в Минске. На борту находился Роман Протасевич. После посадки оппозиционера задержали белорусские силовики. Позднее стало известно, что он согласился на сотрудничество со следствием и был переведен под домашний арест.