Протасевич признался в уважении к Лукашенко

Бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире государственного телеканала СТВ рассказал о своем отношении к деятельности белорусского президента Александра Лукашенко.

По его мнению, «если человек смог выдержать такое огромное давление, то, наверное, это о многом говорит». «С точки зрения личности, как человека — да, его стойкость вызывает уважение», — признался Протасевич.

В июле Протасевич рассказал, что администраторы и владельцы популярных Telegram-каналов были настоящими организаторами белорусских протестов, тогда как роль оппозиции в них существенно переоценена. Он пояснил, что именно администраторы таких каналов, в том числе и NEXTA, координировали выход людей на улицы.

Роман Протасевич был задержан белорусскими силовиками после инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. В Белоруссии его обвинили в нарушении порядка и организации массовых мероприятий после президентских выборов на родине в августе 2020 года.

В итоге он согласился на сотрудничество со следствием и дал несколько интервью, в которых повторил тезисы официального Минска о массовых беспорядках, обвинил оппозицию в иностранном финансировании и хвалебно отозвался о Лукашенко.