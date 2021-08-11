В Донбассе в результате перестрелки погиб украинский военный

В результате перестрелки в зоне Операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По сообщениям штаба, в ходе боевых действий были ранены трое военных, один из них скончался в больнице от огнестрельных осколочных ранений. Двое других находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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В сообщении отмечается, что ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) за сутки 16 раз нарушили режим тишины. Вблизи поселка Новолуганское ими были применены автоматические станковые гранатометы. В Водяном от минометов 82-го калибра и стрелкового оружия пострадали частные землевладения. Под обстрел ополчения артиллерийскими системами калибра 122-мм попал поселок Нью-Йорк в Донецкой области.

Представители в Народной милиции ДНР в свою очередь заявили, что ВСУ за сутки 29 раз обстреляли позиции ополченцев. Обстрелы велись в донецком, мариупольском и горловском направлениях. От минно-взрывной травмы скончалась мирная жительница поселка Голубовское.

Ранее в июле управление Верховного комиссара ООН по правам человека назвало общее число жертв вооруженного конфликта на востоке Украины — от 42,5 до 44,5 тысячи. Из них погибли около 13,4 тысячи человек, в том числе четыре тысячи из гражданского населения. Пострадали 33,6 тысячи человек, включая 7-9 тысяч мирных жителей.