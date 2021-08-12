Украина сообщила о гибели мирного жителя в Донбассе

В Киеве заявили, что в результате обстрела погиб житель Донецкой области

Киев 12 августа сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрелов в Донбассе, передает «Интерфакс — Украина».

За минувшие сутки противник восемь раз нарушил режим прекращения огня, заявили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил (ООС). В результате обстрела населенного пункта Новоселовка Вторая погиб местный житель 1935 года рождения.

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Кроме того, один украинский военнослужащий получил огнестрельные осколочные ранения. Он находится в больнице, в удовлетворительном состоянии.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10», который пересек линию разграничения, добавили в штабе.

В свою очередь власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские войска за сутки один раз нарушили режим тишины, обстреляв из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 район села Нижнее Лозовое.

«Получил ранения военнослужащий Народной милиции ЛНР. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — цитирует «Луганский информационный центр» сообщение представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.