На Украине озаботились военным воспитанием детей в ДНР и ЛНР

Военное воспитание детей в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вызывает сильную озабоченность в украинском обществе. Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, администрации «оккупированных» территорий проводят системную политику милитаризации общего образования. В частности, отметила Денисова, они перепрофилируют учебные заведения в кадетские корпуса военного и казацкого типа, где обучение основывается на взращивании негативного отношения к Украине и навязывании определенного вероисповедания.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

Денисова подчеркнула, что действия властей ДНР и ЛНР в сфере образования нарушают права детей, закрепленные в Конвенции ООН о правах ребенка. Она добавила, что уже обратилась за помощью к главе Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Украине.

1 июня Верховная Рада Украины утвердила день памяти детей, погибших от «российской агрессии». Как отмечается в постановлении, с 2014 года в результате обстрелов на территории разных областей Украины погибли более 240 детей.

Ранее депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе. Она добавила, что ее муж был замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации и она «объездила всю Донецкую область, все нулевки, все КПВВ и видела все лично».