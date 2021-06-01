На Украине утвердили день памяти погибших от «российской агрессии» детей

Верховная Рада Украины утвердила день памяти детей, погибших от «российской агрессии». Он совпадает с международным днем памяти детей — безвинных жертв агрессии, утвержденным ООН. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

За соответствующее постановление проголосовали 308 из 450 украинских депутатов. В течение двух недель правительство должно разработать и утвердить план траурных мероприятий. Какого рода это могут быть мероприятия, не уточняется.

Как отмечается в постановлении, с 2014 года в результате обстрелов на территории разных областей Украины погибли более 240 детей.

«Российской агрессией» Киев называет вооруженный конфликт на юго-востоке страны. Согласно закону о реинтеграции Донбасса от 2018 года, Россия официально признана страной-агрессором, а правительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Киеве считаются российскими оккупационными властями. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта и оказывает лишь гуманитарную и дипломатическую помощь ополченцам.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что угроза «агрессивных действий» со стороны России сохраняется, несмотря на частичный отвод ее войск от границ республики. Дипломат заверил, что хотя напряжение и угроза полномасштабного конфликта несколько снизились по сравнению с концом апреля, полной деэскалации обстановки в восточных регионах страны не произошло.