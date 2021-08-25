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Западные страны создадут фонд для противодействия влиянию России на Украине

Пять стран Запада станут учредителями фонда «Партнерство за сильную Украину»
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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд «Партнерство за сильную Украину». Об этом сообщается на странице британского посольства в Киеве в Facebook.

Отмечается, что данная организация создается для противодействия влиянию России на Украину. В частности, пять стран намерены смягчить «дестабилизирующее воздействие» российской стороны в восточных и южных украинских регионах. Фонд начнет работу до декабря 2021 года.

Ожидается, что в течение трех лет доноры организации пожертвуют около 50 миллионов долларов. Данные средства будут направлены на инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов. Как утверждают в дипмиссии Великобритании, это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домашних хозяйств и расширению связей между раздельными конфликтами сообществами.

Ранее политолог Сергей Маркедонов объяснил поворот внешнеполитического курса Украины в сторону противостояния с Россией. По его мнению, на протяжении последних 30 лет внешняя политика Украины представляла собой качели, на которых власти страны балансировали между Москвой и Западом.

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