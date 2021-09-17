В Кремле назвали провокацией проект «Умное голосование»

Проект «Умное голосование» является провокационной попыткой, которая идет во вред избирателям. Так его назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что по другому данный проект назвать нельзя. Кроме того, по его утверждению, в Кремле к «Умному голосованию» относятся плохо.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что решение Google и Apple удалить приложение «Навальный» соответствует букве и духу закона, поскольку данная программа была запрещена на территории России.

Проект «Умное голосование», который был создан для противодействия кандидатам от «Единой России», запустили 2018 года. Спустя месяц Таганский суд Москвы заблокировал его по требованию Роскомнадзора.