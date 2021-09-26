Павел Дуров объяснил блокировку ботов в «дни тишины»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на критику, которая обрушилась на него после того, как администрация приложения заблокировала боты в «дни тишины». Причины этих действий Дуров объяснил в своем Telegram-канале.

Дуров рассказал, что корпорации Apple и Google в 2021 году стали требовать от Telegram соблюдения местных законов. Мессенджер вынужден выполнять их «необычные» требования по модерации контента, чтобы сохранять места в магазинах приложений и обладать возможностью присылать пользователям уведомления. Борьба Apple и Google и правительством одновременно «приведет к немедленному отключению Telegram для миллионов пользователей».

Дуров пообещал пойти на принцип в тех ситуациях, когда будут выдвигаться требования, нарушающие права человека. По его мнению, просьба о блокировки агитационных ботов перед выборами в России не была антиконституционным и не стоила блокировки мессенджера в стране.

«Пойти на прекращение работы Telegram для всех россиян, чтобы дать политической партии два дополнительных дня на агитацию после начала голосования — то же самое, что и пожертвовать ферзем ради пешки без ясного пути к победе. Интересы сотен миллионов пользователей Telegram для меня несравнимо важнее интересов любой политической силы», — подчеркнул Дуров.