Россиян предупредили об активизации мошенников из-за глобального сбоя соцсетей

Хакеры и кибермошенники попытаются использовать последствия глобального сбоя крупных мессенджеров и социальных сетей, который произошел 4 октября. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредил руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев.

По его словам, любой весомый инфоповод привлекает внимание со стороны киберпреступников и становится причиной их активизации. Они используют внимание людей к важной теме, чтобы создать или реализовать один из многочисленных сценариев социальной инженерии. В то же время многие мошенники просто не успели воспользоваться ситуацией

Однако гипотетически такие сбои могут стимулировать к созданию сайтов-подделок социальных сетей. Люди после неудачных попыток зайти на настоящие ресурсы могут пробовать воспользоваться поисковиками, в которых уже заранее были проиндексированы сайты-подделки. В результате это может привести к тому, что к злоумышленникам попадут данные об учетных записях граждан, которые в дальнейшем могут использоваться для проведения мошеннических действий в соцсетях от имени жертв Алексей Мальнев

Кроме того, он предупредил о том, что локдаун может привести к появлению якобы решающих проблемы с доступом к соцсетям фальшивых VPN-приложений и других сервисов, которые будут воровать конфиденциальные данные. «Эти VPN-приложения могут стимулировать пользователей скачивать нелегитимный софт с вредоносным содержанием. И это уже может привести к более тяжелым последствиям для жертвы», — отметил Мальнев.

Руководитель центра Jet CSIRT считает, что все подобные ресурсы могут оперативно блокироваться службами информационной безопасности в координации с регистраторами доменов и поисковыми сервисами. Однако непосредственно в момент сбоя, когда возникает суматоха, а бдительность и скорость реакции снижены, подобные схемы могут оказаться на редкость жизнеспособными.

Ранее о влиянии сбоя в работе большинства крупнейших соцсетей и мессенджеров на сотрудников Кремля рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, служебные вопросы в Кремле решают при помощи каналов специальной правительственной связи. Именно поэтому на работу администрации главы государства локдаун никак не повлиял.

Сбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные площадки. Работа сервисов была восстановлена только спустя шесть часов. Причиной сбоя назвали обновление протокола динамической маршрутизации.