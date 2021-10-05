Россиян предупредили об активизации мошенников из-за глобального сбоя соцсетей

Хакеры и кибермошенники попытаются использовать последствия глобального сбоя крупных мессенджеров и социальных сетей, который произошел 4 октября. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредил руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев.
По его словам, любой весомый инфоповод привлекает внимание со стороны киберпреступников и становится причиной их активизации. Они используют внимание людей к важной теме, чтобы создать или реализовать один из многочисленных сценариев социальной инженерии. В то же время многие мошенники просто не успели воспользоваться ситуацией
Кроме того, он предупредил о том, что локдаун может привести к появлению якобы решающих проблемы с доступом к соцсетям фальшивых VPN-приложений и других сервисов, которые будут воровать конфиденциальные данные. «Эти VPN-приложения могут стимулировать пользователей скачивать нелегитимный софт с вредоносным содержанием. И это уже может привести к более тяжелым последствиям для жертвы», — отметил Мальнев.
Руководитель центра Jet CSIRT считает, что все подобные ресурсы могут оперативно блокироваться службами информационной безопасности в координации с регистраторами доменов и поисковыми сервисами. Однако непосредственно в момент сбоя, когда возникает суматоха, а бдительность и скорость реакции снижены, подобные схемы могут оказаться на редкость жизнеспособными.
Ранее о влиянии сбоя в работе большинства крупнейших соцсетей и мессенджеров на сотрудников Кремля рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, служебные вопросы в Кремле решают при помощи каналов специальной правительственной связи. Именно поэтому на работу администрации главы государства локдаун никак не повлиял.
Сбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные площадки. Работа сервисов была восстановлена только спустя шесть часов. Причиной сбоя назвали обновление протокола динамической маршрутизации.