В России назвали способ защититься от глобальных сбоев в интернете

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков прокомментировал новость о глобальном сбое Facebook, WhatsApp и других популярных зарубежных сервисов и соцсетей. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способ, который позволит IT-гигантам защититься от подобных неполадок в будущем.

«Компаниям нужно проанализировать, кто работает у них с маршрутизацией и другой критической инфраструктурой, и сделать системы “антидурак”», — предложил Зыков. По его словам, подобная система защитила бы критические важные элементы инфраструктуры от ошибок, связанных с запуском свежих обновлений.

Российский специалист также перечислил категории пользователей, которые сильнее других пострадали от глобального сбоя. В числе первых он отметил профессиональное сообщество: например, блогеров. Из-за того, что Facebook и Instagram не работали несколько часов, многие авторы контента не могли выполнить контрактные обязательства перед рекламодателями.

«Непонятно, будет ли считаться выход Facebook из строя форс-мажором или нет. Если не будет считаться, то блогеры попадают на довольно серьезные штрафные санкции», — заявил Зыков. Он уточнил, что контрактная договоренность у популярных блогеров обычно измеряется миллионами рублей.

Ко второй группе пострадавших директор АППСИМ причислил юзеров, которые привыкли проходить авторизацию на других сайтах с помощью сервисов Facebook. Из-за этого они не могли заходить в свои аккаунты на некоторых страницах.

«Пострадали рекламные агентства и рекламодатели. Они пили много валерьянки, потому что Facebook вышел из строя, не работал рекламный сервис. Не было понятно, оживет он или нет, и как можно будет вернуть деньги, если он не оживет. Ведь Facebook всегда в случае каких-то спорных ситуаций отправляют пользователей решать спорные моменты в США», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Сбой крупнейших соцсетей и мессенджеров произошел 4 октября. Проблемы коснулись Facebook, WhatsApp, Instagram и ряда других популярных сервисов, которые были недоступны на протяжении шести часов. Причиной сбоя в работе сервисов назвали обновление протокола динамической маршрутизации.

