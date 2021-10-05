Песков оценил влияние сбоя соцсетей на работу Кремля

Песков: Кремль не использует мессенджеры, поэтому сбой соцсетей не сказался на его работе

Сбой в работе большинства крупнейших соцсетей и мессенджеров, произошедший 4 октября, никак не сказался на работе Кремля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить влияние локдауна на администрацию главы государства.

Он отметил, что руководство страны и администрация президента не используют мессенджеры в служебных целях. «По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи, — сказал Песков. — Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается».

Ранее ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что отключение большинства ключевых социальных сетей и мессенджеров повлияло на многих граждан страны, ведущих бизнес в интернете, поэтому Россия должна развивать собственный сегмент информационно-коммуникационных технологий.

Сбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные площадки. Восстановить работоспособность сервисов специалисты смогли только спустя шесть часов. Причиной сбоя в работе сервисов назвали обновление протокола динамической маршрутизации.

