Захарова назвала последствия сбоя Facebook для России

Отключение большинства ключевых социальных сетей и мессенджеров, произошедшее 4 октября, вынуждает Россию развивать собственный сегмент информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Такой способ избежать повторения проблемы в интервью YouTube-каналу «Соловьев LIVE» назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы должны понимать, что подобный локдаун может случиться в любую секунду, исходя из тех процессов, которые сейчас набирают обороты в США. Эта история — о той самой сфере информационной безопасности, о которой мы столько говорим и выходим с предложениями о сотрудничестве», — прокомментировала последствия сбоя представитель дипведомства

Захарова назвала многочасовой сбой в работе Facebook и других приложений судьбоносным событием для многих пользователей соцсетей и мессенджеров, так как они используют эти средства коммуникаций не только для общения, но и для ведения бизнеса.

«Мы говорим не просто про неудовольствие котиков, чьи хозяева не опубликовали их фантастические фотографии. Это вопрос бизнеса, и не только бизнеса крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают там заказы и предоставляют услуги. И это не тысячи и даже не сотни тысяч, а миллионы людей и компаний малого и среднего бизнеса по всему миру», — констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Сбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные средства коммуникаций. Восстановиться специалистам технологического гиганта удалось только через шесть часов. Причиной сбоя в работе стало обновление протокола динамической маршрутизации.