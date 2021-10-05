В Совфеде оценили последствия глобального сбоя соцсетей

Масштабный сбой в работе соцсетей и мессенджеров показал зависимость россиян от глобальных ИТ-гигантов. Так прокомментировал события 4 октября член Совета Федерации Алексей Пушков в интервью ТАСС.

По его словам, ситуация с глобальным локдауном и его последствия только подтвердили верность идеи «устойчивого Рунета».

Сбой в работе социальной сети Facebook 4 октября стал самым серьезным и продолжительным с 2008 года. Проблемы затронули также Instagram, WhatsApp и другие популярные площадки. Восстановить работоспособность сервисов специалисты смогли только спустя шесть часов. Причиной сбоя в работе сервисов назвали обновление протокола динамической маршрутизации.