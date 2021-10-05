Оценен ущерб от массового сбоя у Facebook

Ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова и экономист Андрей Колганов оценил ущерб, нанесенный массовым сбоем у Facebook. По его словам, после произошедшего компания определенно потеряет в репутации, а также курс их акций на фондовом рынке упадет, однако продолжаться это будет совсем не долго. В скором времени все вернется на круги своя, сказал Колганов в беседе с «Лентой.ру».

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что в результате сбоя акции Facebook упали более чем на пять процентов. Глава корпорации Марк Цукерберг, по данным Forbes, потерял в реальном времени около шести миллиардов долларов. По мнению Титова, масштабный интернет-сбой вызвал «глобальный эффект домино».

Шестичасовой сбой — это не настолько критично

По мнению Колганова, самый длительный в истории сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google, TikTok и других сервисов, безусловно, нанес ущерб, однако говорить о критичном вреде компании не стоит.

«Шестичасовой сбой — это не настолько критично, чтобы полностью подорвать доверие к Facebook или полностью разорить тех, кто пользуется его услугами для своего мелкого бизнеса. Я думаю, ситуация, конечно, неприятная, но позиции Facebook восстановятся, в том числе и на фондовом рынке, курс акций вернется к прежним значениям, и долгосрочных последствий это иметь не будет», — высказался Колганов.

Он подчеркнул, что единственный существенным последствием этого масштабного сбоя станет усиленное внимание к проблеме информационной безопасности. «Тут открываются перспективы для компаний, которые на этом специализируются. Скажем, появятся дополнительные контракты на создание различного рода информационных продуктов, которые гарантировали бы невозможность несанкционированного доступа к базам данных во время таких сбоев», — резюмировал ведущий научный сотрудник МГУ.

4 октября масштабный сбой наблюдался в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google, TikTok и других сервисов. Он длился более шести часов и установил рекорд по времени. Первые сообщения о неполадках в работе площадок стали появляться после 18:34 мск. Сбой также был назван «самым продолжительным отключением для Facebook с 2008 года».