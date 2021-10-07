Российский суд отказался изменять решение о штрафах для Twitter

Таганский суд оставил без изменения штрафы для Twitter в размере 5,5 миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы отказался изменять решение о штрафах для компании Twitter на общую сумму 5,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную на территории России информацию. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе инстанции.

«Решениями Таганского суда от 07.10.2021 года оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 26.07.2021 года, которыми Твиттер Инк. (Twitter Inc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что речь идет о двух штрафах, которые Twitter обязали выплатить в России. Размер первого составляет 2,5 миллиона рублей, второго — 3 миллиона рублей.

16 сентября сообщалось, что с Twitter принудительно решили взыскать штрафы, выписанные за нарушение российских законов. Пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук тогда сообщила, что компания должна была выплатить 8,9 миллиона рублей.

В сентябре также стало известно, что столичный суд признал законным назначенный TikTok штраф в 1,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент.