ФСБ увидела в умных очках от Facebook шпионский гаджет

В России первые умные очки Stories от компаний Facebook и Ray-Ban могут считаться специальным техническим средством для негласного получения информации. Об этом говорится в ответе ФСБ на запрос издания TJ.

Так спецслужба прокомментировала вопрос о легальном использовании устройства в стране. При этом в ведомстве отказались уточнить, по каким именно техническим характеристикам устройство можно отнести к шпионским гаджетам, и сослались на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ.

«Шпионская» статья

Статья 138.1 УК РФ, среди прочего, регламентирует параметры, по которым то или иное устройство не может быть признано «шпионским». В частности, это гаджеты, которые находятся в свободной продаже; обладают видимыми органами управления или оснащены предупреждающим о съемке индикатором. Также из-под запрета выпадают девайсы, на которые нанесены маркировочные обозначения, указывающие на их функциональное назначение.

Самым суровым наказанием за нарушение этой статьи является лишение свободы на срок до четырех лет. Однако также закон позволяет «обойтись» штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

При этом очки от Facebook оснащены светодиодом, сигнализирующим о ведущейся видеосъемке. Официально они в России не продаются, однако из можно заказать из иных стран.

Неприятности из-за GPS-трекеров и видеонянь

В 2017 году фермер из Курганской области Евгений Васильев оказался под следствием из-за того, что приобрел устройство спутникового слежения для своего теленка. Тогда журналисты рассказали историю Васильева президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции. Глава государства в ответ заявил о необходимости разобраться в данной ситуации. Проверкой всех уголовных дел, возбужденных по статье 138.1 УК, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение спецсредств для негласного наблюдения, занялась Генпрокуратура. Позднее дело фермера, купившего де-юре «шпионский» гаджет, было прекращено за отсутствием состава преступления.

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В 2020 году в Москве суд оправдалзадержанного ФСБ за продажу видеоняни россиянина. Житель Зеленограда Денис Кабрера приобрел устройство видеослежения для своего сына. Позже, когда ребенок подрос, он разместил объявление о продаже гаджета. Под видом покупателей на встречу пришли сотрудники ФСБ, которые задержали мужчину якобы за сбыт шпионского оборудования. Во время изучения оборудования мужчина продемонстрировал суду, что на устройстве есть заметный индикатор того, что ведется съемка. Именно это спасло обвиняемого от тюремного срока: судья не усмотрел в действиях Кабреры преступного умысла и отпустил его.

Конкуренты Stories

Помимо очков от Facebook/Ray-Ban, представленных публике 9 сентября, на рынке имеется гаджет Google Glass. Однако это устройство все-таки более похоже на камеру с экраном, чем на традиционные очки. Кроме того, цена Google Glass 3-го поколения колеблется в районе 1500 долларов, тогда как Stories на американском рынке стоит 299 долларов.

Также похожее устройство анонсировала китайская корпорация Xiaomi. Устройство отличается классическим форм-фактором, очки умеют отображать информацию на встроенных экранах. Также с помощью гаджета можно принимать звонки, читать сообщения, снимать фотографии и видео. Кроме того, девайс имеет функцию автоматического переводчика. В линзы очков встроены два дисплея MicroLED. По словам представителей компании, размер каждого пикселя составляет около четырех микрометров, что сделало возможным размещение экранов в линзах. Анонсированный аксессуар создан на основе технологии, которая позволяет преломлять свет и безопасно направлять его в человеческий глаз. Smart Glasses оснащены пятимегапиксельной камерой, микрофонами и динамиками. Однако производитель не стал раскрывать планов на запуск очков в продажу и сообщать ориентировочную стоимость аксессуара.