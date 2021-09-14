Xiaomi анонсировала умные очки

Xiaomi показала свои первые умные очки Smart Glasses. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании

Устройство отличается классическим форм-фактором, очки умеют отображать информацию на встроенных экранах. Также с помощью гаджета можно принимать звонки, читать сообщения, снимать фотографии и видео. Кроме того, девайс имеет функцию автоматического переводчика.

В линзы очков встроены два дисплея MicroLED. По словам представителей компании, размер каждого пикселя составляет около четырех микрометров, что сделало возможным размещение экранов в линзах. Анонсированный аксессуар создан на основе технологии, которая позволяет преломлять свет и безопасно направлять его в человеческий глаз. Smart Glasses оснащены пятимегапиксельной камерой, микрофонами и динамиками.

Устройство базируется на ARM-процессоре, имеет сенсорную поверхность для управления, модули Wi-Fi и Bluetooth. Очки весят около 50 граммов и работают на базе ОС Android. Подключения к телефону для полноценной работы не требуется.

Представители компании не стали раскрывать планов на запуск очков в продажу и сообщать ориентировочную стоимость аксессуара.

Ранее инсайдеры сообщали, что работу над умными очками ведет Apple. Как стало известно источникам, полноценная работа устройства будет осуществляться только при подключении к iPhone.