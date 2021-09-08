Появились изображения первого автомобиля Xiaomi

Первый серийный автомобиль Xiaomi может получить форм-фактор пятидверного седана. Информация об этом следует из записи на официальном форуме компании, сообщает издание GizChina.

Созданные в графическом редакторе рендеры будущего электрокара показал авторитетный участник сообщества Мо Фэй (Mo Fei). Изображение были сгенерированы на основе слухов. Согласно появившимся рендерам, первый автомобиль Xiaomi будет иметь форм-фактора седана с пятью дверями. Визуально модель напоминает электрокары Tesla: в частности, машина имеет багажник, как у лифтбэка Tesla Model S, и спрятанные в дверных нишах ручки.

Автомобиль имеет спортивный дизайн, оборудован скрытыми камерами и лидарами. По словам Фэя, машина имеет большой голографический экран в салоне и аккумулятор с запасом хода в тысячу километров. Авто работает под управлением операционной системы MIUI For Car.

Xiaomi показала прототип первого электрокара в апреле. Тогда компания представила изображения «дома на колесах» — автомобиля на электрической тяге, который оборудован фирменной техникой.

В начале осени Xiaomi официально зарегистрировала бизнес по производству электрокаров. Дочерняя компания получила название Xiaomi EV, ее уставный капитал составил 10 миллиардов юаней, или около 1,55 миллиарда долларов. В фирму трудоустроили 300 сотрудников.