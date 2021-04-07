Xiaomi назвала стоимость своего автомобиля

Электромобиль Xiaomi будет ориентирован на средний и высокий классы потребителей. Об этом сообщает издание GizmoChina.

6 апреля глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) провел прямой эфир с фанатами Xiaomi и назвал некоторые детали относительно будущего проекта электрокара. По словам руководителя корпорации, некоторые характеристики и стоимость автомобиля были выбраны с учетом пожелания китайских потребителей на основе голосования. Так, Цзюнь заявил, что первый серийный электрокар компании будет ориентирован на средний и высокий классы. Стоимость машины составит в диапазоне от 100 тысяч до 300 тысяч юаней (от 1,2 до 3,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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Также в компании решили, что в первую очередь выпустят седан или внедорожник — за подобные форм-факторы авто проголосовало примерно одинаковое количество пользователей продуктов компании. Кроме того, стороны коллегиально пришли к выводу, что автомобиль должен быть выпущен под брендом Xiaomi. Ранее стало известно, что компания заключила договор о производстве автомобилей с Great Wall Motors.

Обсуждая дизайн электрокара, Лэй Цзюнь подытожил, что машина должна получить новый логотип Xiaomi, вписанный в овал, а не в квадрат, как ранее. По мнению топ-менеджера, такой дизайн является наиболее подходящем для автомобиля.

На мероприятии в конце марта Xiaomi представила концептуальный электрокар. Автомобиль является «домом на колесах», он оснащен спальным местом и кухней, а также техникой компании. Сообщения о том, что китайский IT-гигант выходит на автомобильный рынок, появились в конце февраля.