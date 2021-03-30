Производитель смартфонов решил стать конкурентом Tesla

Китайский производитель смартфонов Xiaomi решил стать конкурентом Tesla и заняться созданием электромобилей. Как сообщает Reuters, фирма официально подтвердила эти планы и намерена создать дочернюю фирму, которая будет развивать это направление.

На начальном этапе в создание электромобилей готовы влить порядка 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов), за пять лет инвестиции хотят увеличить до 10 миллиардов долларов. Возглавит дочернюю структуру генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

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Ранее в марте источники Reuters говорили, что Xiaomi будет разрабатывать электрокары вместе с китайским автопроизводителем Great Wall Motor, собирать машины также будут на его заводе. Первый электрокар должен появиться в 2023 году. Автомобиль будет рассчитан на массовый рынок и сможет подключаться к другим устройствам в экосистеме Xiaomi.

О планах собрать собственный электромобиль сообщал и главный конкурент Xiaomi на рынке смартфонов — американский Apple. Беспилотник думают выпустить уже в 2024-м, но компания пока не отыскала партнеров для сотрудничества. К слову, Xiaomi не единственный китайский IT-гигант, который решил заняться электромобилями. Недавно свой первый электрокар представила Alibaba. Совместная разработка с SAIC Motor будет продаваться под брендом IM.