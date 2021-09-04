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VR-шлем от Apple будет бесполезным без iPhone

Гарнитура виртуальной реальности от Apple будет работать с iPhone
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Фото: Eva Plevier / Reuters

Гарнитура виртуальной реальности от Apple не будет полноценно работать без смартфона. Об этом сообщает издание The Information.

По информации знакомого с ситуацией собеседника издания, Apple продолжает работать над принципиально новым устройством в линейке своих продуктов. Им окажется VR-шлем, производство прототипа которого было завершено. Теперь инженеры компании приступили к тестам. Источник сообщил, что для доступа к полной функциональности нового устройства к нему необходимо будет подключить iPhone. Таким образом, без смартфона гаджет окажется фактически бесполезным.

Также инсайдер рассказал, что VR-гарнитура работает вместе со специально разработанными для нее чипами, выполненными по пятинанометровому техпроцессу. Данные процессоры не такие мощные, как в iPhone или MacBook, однако их производительности хватает для работы гаджета. Поставками компонентов для Apple займется компания TSMC.

В отчете говорится, что без смартфона VR-шлем будет иметь ограниченную функциональность. Также сообщается, что гарнитура может быть представлена уже в 2022 году, однако есть вероятность задержки.

Ранее колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что перед уходом с поста главы Apple Тим Кук рассчитывает представить гарнитуру виртуальной или смешанной реальности. Анонс устройства должен состояться к 2025 году.

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