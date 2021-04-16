Раскрыты подробности VR-шлема от Apple

Первая гарнитура смешанной реальности от Apple будет иметь до 15 камер. Об этом в своем отчете заявил авторитетный аналитик Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), сообщает издание 9to5mac.

В отчете эксперта говорится, что в шлеме смешанной реальности (AR/VR) будет до 15 камер. Подобное техническое оснащение позволит создать у пользователя максимальное ощущение присутствия при использовании устройства в режимах дополненной и виртуальной реальности и потреблении контента.

Также специалист раскрыл подробности будущих продуктов американской компании в данном сегменте. Мин-Чи Ко полагает, что вслед за гарнитурой Apple выпустит очки виртуальной реальности, которые будут иметь упрощенную конструкцию и более доступную цену. Согласно раннему отчету специалиста, первый VR-шлем компании выйдет в 2022 году и будет оценен примерно в тысячу долларов (около 73,5 тысячи рублей по текущему курсу).

По мнению журналистов, камеры в гарнитуре Apple будут расположены как снаружи, так и внутри девайса. Последние датчики будут отслеживать внимание пользователя. Данный метод называет реновированным рендерингом (foveated rendering).

Отчет Мин-Чи Ко противоречит данным автора Bloomberg и инсайдера Марка Гурмана (Mark Gurman), который считает, что Apple представит VR-гарнитуру до конца 2021 года. Специалист назвал готовящийся гаджет первым крупным устройством Apple с 2015 года, когда компания выпустила Apple Watch.