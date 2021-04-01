Раскрыты сроки выхода VR-шлема от Apple

В 2021 году Apple представит VR-гарнитуру. Об этом сообщает автор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).
Согласно раскрытым данным Гурмана, в ближайшие несколько месяцев американская компания представит свою первую гарнитуру смешанной реальности — VR и AR. Специалист назвал готовящийся гаджет первым крупным устройством Apple с 2015 года, когда компания выпустила Apple Watch. Однако топ-менеджеры компании не хотят, чтобы релиз девайса прошел в онлайн-формате, в этой связи сроки выхода аппарата могут быть сдвинуты.
Желание провести презентацию шлема смешанной реальности офлайн Гурман объяснил тем, что Apple хочет максимально подробно показать девайс, непосредственно на стендах продемонстрировав его работу журналистам и разработчикам.
Также Марк Гурман напомнил, что американская компания анонсировала следующую конференцию для разработчиков на июнь 2021 года. На этом мероприятии Apple традиционно продемонстрирует обновления iOS, iPadOS, tvOS, macOS и watchOS. Второй год подряд WWDC пройдет в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений: «В Сан-Хосе и Сан-Франциско не будет ночных прогулок по барам или вечеринок».
Журналист полагает, что подобная ситуация расстраивает топ-менеджмент компании, так как они хотят лично показать новые продукты журналистам и потребителям. Также режим удаленной работы не совсем способствует интенсивной разработке будущих девайсов, так как в этом случае необходимо непосредственное сосредоточение инженеров в одном месте. «Будущие интеллектуальные колонки и новые наушники нельзя спроектировать и протестировать с кухонного стола», — подытожил Гурман.
Ранее стало известно, что Apple работает над созданием гарнитуры смешанной реальности или VR-очков. В начале феврале появились сообщения о том, что компания TSMC станет партнером американского IT-гиганта по разработке новой гарнитуры.