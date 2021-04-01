Раскрыты сроки выхода VR-шлема от Apple

В 2021 году Apple представит VR-гарнитуру. Об этом сообщает автор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Согласно раскрытым данным Гурмана, в ближайшие несколько месяцев американская компания представит свою первую гарнитуру смешанной реальности — VR и AR. Специалист назвал готовящийся гаджет первым крупным устройством Apple с 2015 года, когда компания выпустила Apple Watch. Однако топ-менеджеры компании не хотят, чтобы релиз девайса прошел в онлайн-формате, в этой связи сроки выхода аппарата могут быть сдвинуты.

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Желание провести презентацию шлема смешанной реальности офлайн Гурман объяснил тем, что Apple хочет максимально подробно показать девайс, непосредственно на стендах продемонстрировав его работу журналистам и разработчикам.

Также Марк Гурман напомнил, что американская компания анонсировала следующую конференцию для разработчиков на июнь 2021 года. На этом мероприятии Apple традиционно продемонстрирует обновления iOS, iPadOS, tvOS, macOS и watchOS. Второй год подряд WWDC пройдет в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений: «В Сан-Хосе и Сан-Франциско не будет ночных прогулок по барам или вечеринок».

Журналист полагает, что подобная ситуация расстраивает топ-менеджмент компании, так как они хотят лично показать новые продукты журналистам и потребителям. Также режим удаленной работы не совсем способствует интенсивной разработке будущих девайсов, так как в этом случае необходимо непосредственное сосредоточение инженеров в одном месте. «Будущие интеллектуальные колонки и новые наушники нельзя спроектировать и протестировать с кухонного стола», — подытожил Гурман.

Ранее стало известно, что Apple работает над созданием гарнитуры смешанной реальности или VR-очков. В начале феврале появились сообщения о том, что компания TSMC станет партнером американского IT-гиганта по разработке новой гарнитуры.