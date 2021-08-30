Описано будущее Apple без Тима Кука

Глава Apple Тим Кук может покинуть свой пост в 2025 году

Глава Apple Тим Кук останется в руководстве компании как минимум до 2025 года. Об этом сообщает издание PhoneArena.

По информации колумниста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), 60-летний предприниматель может оставить свой пост в период с 2025 по 2028 годы. Гурман полагает, что Кук будет готов уйти после того, как находящаяся под его руководством корпорация выпустит гаджет нового типа. Таким устройством аналитик называет очки смешанной реальности (mixed reality), которые бы стали запоздалым ответом Google Glass. Анонс гарнитуры должен состояться к 2025 году.

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Гурман также описывает возможное будущее Apple без нынешнего руководителя. Основным кандидатом на должность CEO компании специалист видит старшего операционного директора Джеффа Уильямса (Jeff Williams). Однако Уильямс всего на три года моложе Кука и к 2025 году функционеру будет уже 62 года.

Автор видит следующим руководителем Apple одного из публичных топ-менеджеров компании, который общается с медиа и появляется на презентациях продуктов корпорации. Среди перечисленных Гурманом кандидатур есть старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги (Craig Federighi), глава розничной торговли Дейдра О'Брайен (Deirdre O’Brien), вице-президент по аппаратным технологиям Джони Сруджи (Johny Srouji) и старший вице-президент по ПО Эдди Кью (Eddy Cue).

Тим Кук стал руководителем Apple после ухода основателя компании Стива Джобса в отставку. Бывший главный операционный директор компании был назначен на пост CEO 25 августа 2011 года.

Ранее журналисты CNBC выяснили, что глава Apple Тим Кук получил пять миллионов акций компании на сумму 750 миллионов долларов. Итоговый бонус в сотни миллионов долларов полагался ему в рамках соглашения 2011 года.