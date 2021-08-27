Глава Apple получил акции компании на сотни миллионов долларов

Глава Apple Тим Кук получил пять миллионов акций компании на сумму 750 миллионов долларов, пишет CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Итоговый бонус в сотни миллионов долларов полагался ему в рамках соглашения 2011 года (тогда Кук возглавил Apple). Бонус привязан к стоимости акций в сравнении с другими компаниями в индексе S&P 500. Apple находилась на 13-м месте среди 442 компаний в S&P 500 с общей прибылью акционеров 191,83 процента за последние три года.
В 2020 году году бизнесмен получил новый компенсационный пакет, который действует до 2026 года. Большая часть вознаграждения Кука выплачивается в виде ограниченных паев акций.
В августе он пожертвовал ценные бумаги Apple на сумму почти 10 миллионов долларов неназванной благотворительной организации. За 10 лет под управлением Кука капитализация корпорации взлетела с 350 миллиардов долларов до 2 триллионов.
Продукция Apple в этом году может подорожать из-за повышения цен поставщика чипов, выяснили в Fox Business.
Ранее Apple отчиталась о рекордной квартальной прибыли в 21,7 миллиарда долларов. Это лучший результат за 45-летнюю историю компании. За квартал, который закончился в июне, выручка IT-гиганта выросла на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом и составила 81,4 миллиарда долларов.