Apple научилась экономить на iPhone

Apple изменила способ закупки компонентов для смартфонов у поставщиков. Об этом сообщает издание The Elec.

Корпорация через партнеров закупила у южнокорейской фирмы Hyvision System специальное оборудование для проверки качества камер. Новая система будет проверять, правильно ли выравнены объективы широкоугольных, сверхширокоугольных и телеобъективов, а также оптическое снаряжение. В отчете говорится, что бракованная оптика может непосредственно повлиять на качество смартфонов.

По словам знакомых с ситуацией источников, ранее Apple закупала модули для камер у партнеров LG InnoTek, Sharp и O'Film. Фирмы поставляли объективы собранными и в полном комплекте. Теперь американская корпорация будет приобретать их отдельно и проверять качество каждого компонента. По словам специалистов, с переходом на новый более выгодный формат поставок компания фактически научилась экономить на сборке камер для смартфонов.

Проверкой качества оборудования займется компания Foxconn, которая является давним партнером Apple и одним из основных сборщиков iPhone. Ориентировочная сумма, которую компания сэкономит на производстве каждого телефона, не раскрывается.

В апреле Apple сообщила, что из-за отказа от бесплатного зарядного устройства в комплекте iPhone сэкономила почти 900 тысяч тонн металла. Также благодаря новому подходу компания Тима Кука снизила количество утилизированных отходов на 39 тысяч тонн.