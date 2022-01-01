В России «приземлили» зарубежных IT-гигантов

1 января 2022 года в России начал действовать закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций. Теперь, если суточная аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированной за пределами страны организации превышает отметку в 500 тысяч человек, компания обязана открыть в России филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.

Зарубежным IT-гигантам после вступления в силу закона также придется зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Отказ от выполнения требований приведет сначала к запрету на распространение рекламы о себе, затем — к невозможности проводить платежи на территории страны, а в конце концов — к блокировке.

Предварительный список компаний определен

Пока в список компаний, которые должны открыть представительства в России, вошли 13 зарубежных организаций, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них Google, Apple, Meta (бывшая Facebook), TikTok, Zoom и Twitter.

13 иностранных компаний вошло с предварительный список Роскомнадзора

«Важнейшей задачей закона является обеспечение цифровых прав россиян, особенно в части защиты их персональных данных и предоставлении возможности отстаивать свои интересы в российском правовом поле. Очевидно, что гражданам гораздо сложнее защищать свои права в иностранных юрисдикциях. Иностранные IT-компании фактически оказывают услуги пользователям на территории России, а следовательно, должны исполнять требования нашего законодательства наравне с российскими коллегами», — прокомментировал список глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Зарубежные IT-гиганты уже начали диалог с Россией

Компании, подпадающие под действие закона, вступили в коммуникацию с российской стороной только в декабре, хотя сам закон был принят еще летом 2021 года.

«Крупные компании долгое время сохраняли молчание и в декабре начали какие-то обсуждения с регулятором. Началось обсуждение конкретных кейсов и механик, и это не может не радовать», — заявил в интервью «Российской газете» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Депутат добавил, что плюсы от действия закона должны получать не только российские пользователи и Роскомнадзор, но и сами компании. «Для нас важно, чтобы и для иностранных платформ здесь были преимущества, чтобы приземление не было результатом принуждения», — отметил он.

Иностранные интернет-площадки регулируют в разных странах

Россия стала далеко не первой страной в мире, которая подобным образом старается оптимизировать работу иностранных IT-компаний. Например, в Германии соцсети с 2018 года обязаны удалять или блокировать нежелательный контент в течение 24 часов с момента получения жалобы. Невыполнение обернется штрафом, размер которого может достичь 50 миллионов евро.

Законы с одинаковыми названиями — «О безопасности в интернете» — в 2021 году приняли Великобритания и Австралия. В первом случае соцсети и мессенджеры обязаны еще и самостоятельно модерировать контент, не дожидаясь отмашки от государства.

Всего же за последний год 48 государств мира приняли законы, позволяющие лучше отслеживать ситуацию в интернете. Среди них оказались также Франция, США, Япония и Индия. «Некоторые из этих стран приняли законопроекты идентичные российскому закону «о приземлении» IT-компаний. Например, аналогичные нормы действуют во Франции, Турции, Австралии. Уполномоченные представители IT-компаний должны вскоре также появиться в Евросоюзе», — говорит ведущий аналитик Центра политической информации Дмитрий Машьянов.

Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации» был подписан президентом Владимиром Путиным 1 июля. Согласно правовой инициативе, с 1 января 2022 года онлайн-платформы, чья аудитория составляет в России более полумиллиона человек, должны будут создать на территории России свои официальные представительства. Власти считают, что норма поможет выстроить паритет между иностранными и российскими компаниями, а также улучшит ситуацию с защитой персональных данных россиян.