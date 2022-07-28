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Популярный мессенджер оштрафовали в России на 1 миллион рублей

Суд в Москве оштрафовал Snapchat на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: Avishek Das / Globallookpress.com

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер Snapchat за отказ локализовать данные россиян на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Признать Snap Inc. (компания, владеющая Snapchat — прим. «Ленты.ру») виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ»)», — огласил решение судья.

Отмечается, что компанию обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось о том, что за отказ локализовать данные россиян московский суд оштрафовал корпорацию Apple. Компании назначили штраф в два миллиона рублей. Перед этим по той же причине оштрафовали на один миллион рублей логистическую компанию United Parcel Service (UPS).

Согласно российскому законодательству, зарубежные платформы, обрабатывающие персональные данные российских пользователей, должны хранить их на территории страны.

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Евгения Наумова
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