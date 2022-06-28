В России оштрафовали известную службу доставки

Суд оштрафовал на миллион рублей службу доставки UPS за отказ локализовать данные

Мировой суд в Москве оштрафовал известную американскую службу доставки, логистическую компанию United Parcel Service (UPS), за отказ локализовать данные россиян на территории страны. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Организацию признали виновной в нарушении, предусмотренном частью 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся в РФ»). UPS оштрафован на миллион рублей, указано в сообщении.

Как отмечает ТАСС, представитель компании в суде сообщил, что UPS перестала собирать персональные данные россиян после требования Роскомнадзора. Суд счел этот факт смягчающим обстоятельством.

28 июня суд также оштрафовал по аналогичной причине ряд других компаний: сервис поиска и аренды жилья Airbnb, фотохостинг Pinterest и видеостриминговую платформу Twitch.