В России оштрафовали популярный фотохостинг

Суд в Москве оштрафовал Pinterest на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Таганский районный суд Москвы во вторник, 28 июня, оштрафовал популярный фотохостинг Pinterest за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

«Признать виновным Pinterest в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Отмечается, что Pinterest обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Ранее 28 июня сообщалось, что за отказ локализовать данные россиян суд оштрафовал на два миллиона рублей видеостриминговый сервис Twitch.

Перед этим стало известно, что за повторный отказ локализовать информацию оштрафовали корпорацию Google. Уточнялось, что компании назначили штраф в размере 15 миллионов рублей.

Pinterest — фотохостинг, позволяющий пользователям публиковать изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими людьми.