Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В России оштрафовали популярный фотохостинг

Суд в Москве оштрафовал Pinterest на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: Souvik Banerjee / Unsplash

Таганский районный суд Москвы во вторник, 28 июня, оштрафовал популярный фотохостинг Pinterest за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

«Признать виновным Pinterest в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Отмечается, что Pinterest обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Ранее 28 июня сообщалось, что за отказ локализовать данные россиян суд оштрафовал на два миллиона рублей видеостриминговый сервис Twitch.

Перед этим стало известно, что за повторный отказ локализовать информацию оштрафовали корпорацию Google. Уточнялось, что компании назначили штраф в размере 15 миллионов рублей.

Pinterest — фотохостинг, позволяющий пользователям публиковать изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими людьми.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Что делать?
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на слова Зеленского про сроки СВО
В Крыму ответили на угрозы Зеленского в адрес Приднестровья
Кремль заявил о демонстрации агрессивной сущности НАТО
Кремль ответил на вопрос об ударе в Кременчуге
В России допустили получение Белоруссией «Искандеров» в топовой комплектации
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Швеции
В Подмосковье альфонс обокрал пенсионерку после обещания жениться
Экс-супруг Бритни Спирс предстанет перед судом по обвинению в ее преследовании
Российская авиакомпания объяснила причину гигантских очередей в Домодедово
Российская чиновница лишится квартиры из-за подозрительных доходов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.