Google оштрафовали на 15 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 15 миллионов рублей. Причиной стал повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 16 июня, сообщили в пресс-службе суда.
Компанию признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан России на территории РФ). «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 000 рублей», — добавили в суде.
Как отмечает РИА Новости, согласно составленному Роскомнадзором протоколу, Google продолжает хранить персональные данные с использованием баз, находящихся на территории США и Европейского союза.
О том, что в отношении Google был составлен протокол за отказ локализовать данные пользователей в России, стало известно в мае. Отмечалось, что компании грозил штраф до 18 миллионов рублей.
Google впервые оштрафовали за отказ хранить данные россиян на территории страны в июле 2021 года. Сумма штрафа составила 3 миллиона рублей.