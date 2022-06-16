Google оштрафовали на 15 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 15 миллионов рублей. Причиной стал повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 16 июня, сообщили в пресс-службе суда.

Компанию признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан России на территории РФ). «Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 000 рублей», — добавили в суде.

Как отмечает РИА Новости, согласно составленному Роскомнадзором протоколу, Google продолжает хранить персональные данные с использованием баз, находящихся на территории США и Европейского союза.

О том, что в отношении Google был составлен протокол за отказ локализовать данные пользователей в России, стало известно в мае. Отмечалось, что компании грозил штраф до 18 миллионов рублей.

Google впервые оштрафовали за отказ хранить данные россиян на территории страны в июле 2021 года. Сумма штрафа составила 3 миллиона рублей.

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