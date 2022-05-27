Компании Google пригрозили штрафом до 18 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Американской корпорации Google пригрозили в России новым многомиллионным штрафом. На компанию составили протокол за отказ локализовать данные пользователей в России, пишет ТАСС со ссылкой на мировой суд Москвы.

«Судебное заседание по административному делу в отношении Google по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ («Повторное нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») назначено на 11:30 мск 16 июня», — сказали в инстанции.

Отмечается, что Google грозит штраф в размере до 18 миллионов рублей.

26 мая стало известно, что с Google в России взыскали оборотный штраф в 7,7 миллиарда рублей за отказ удалять на принадлежащем компании видеохостинге YouTube запрещенный контент.

О том, что российские приставы решили взыскать с Google несколько миллиардов рублей за отказ удалять противоправную информацию с YouTube, сообщалось 1 мая.

В сентябре 2021 года Роскомнадзор заявил о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американский IT-компаний за неудаление запрещенного на территории России контента. Санкциями, в частности, пригрозили Google, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Twitter.