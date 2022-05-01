С Google решили взыскать более 7 миллиардов рублей штрафа

Приставы решили принудительно взыскать с Google более 7 млрд рублей штрафа

Российские приставы открыли против американской компании Google исполнительное производство из-за невыплаты штрафа и решили принудительно взыскать с нее более семи миллиардов рублей. Это следует из данных реестра Федеральной службы судебных приставов (ФССП), обратил внимание РБК.

В общей сложности за неудаление запрещенного в России контента на принадлежащей Google платформе YouTube с компании требуют 7,2 миллиарда рублей. «В общей сложности за неудаление запрещенного контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы, размер которых уже превышает семь миллиардов рублей», — рассказывал замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Осенью 2021 года в российский офис Google пришли судебные приставы, чтобы взыскать штрафы, выписанные компании за нарушения российских законов. В офисе компании они обнаружили только одну сотрудницу. Девушка позвонила адвокату, который сообщил приставам, что те ошиблись. По словам правозащитника, в здании находится офис ООО Google, а претензии суда касаются компании Google LLC, которая находится в США.