Стала известна общая сумма штрафов Google за неудаление запрещенного контента

Google оштрафовали на семь миллиардов рублей за неудаление запрещенного в России контента

Американскую компанию Google оштрафовали на общую сумму в размере семи миллиардов рублей за неудаление запрещенного в России контента на принадлежащей ей платформе YouTube, сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Его слова передает ТАСС.

«В общей сложности за неудаление запрещенного контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы, размер которых уже превышает семь миллиардов рублей», — сообщил замруководителя Роскомнадзора в ходе XI Форума безопасного интернета.

Ранее 21 апреля стало известно, что суд Москвы оштрафовал Google на семь миллионов рублей. Поводом стала публикация на YouTube роликов с призывами совершать теракты и диверсии на территории России.

В тот же день Google пригрозили штрафом в четыре миллиона рублей из-за фейков на YouTube. Компания отказалась удалять на платформе видео, в которых содержатся недостоверные сведения о потерях российских военных в ходе спецоперации на Украине и жертвах среди мирного населения страны.