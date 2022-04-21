Google пригрозили в России штрафом за распространение фейков на YouTube

Google пригрозили в РФ штрафом в 4 миллиона рублей за распространение фейков на YouTube

Американской компании Google пригрозили в России штрафом в четыре миллиона рублей из-за фейков на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Об этом пишет ТАСС.

«В суд поступил протокол Роскомнадзора, составленный в отношении Google по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации»)», — говорится в сообщении.

Поводом стала публикация на YouTube нескольких видеороликов, которые содержат недостоверные сведения о потерях Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации на Украине и жертвах среди мирного населения в этой стране.

Ранее 21 апреля сообщалось, что фонду Wikimedia Foundation Inc., поддерживающему инфраструктуру, на которой работает онлайн-энциклопедия «Википедия», грозит штраф в размере восьми миллионов рублей. Поводом стали семь статей «Википедии», в том числе о президенте России Владимире Путине, спецоперации на Украине и о событиях в Буче.

15 апреля в московский суд поступили административные протоколы в отношении Google и Wikimedia. Отмечалось, что организации хотят привлечь к ответственности за отказ удалять ложные сведения о спецоперации на Украине и призывы к экстремизму.

24 февраля Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины.