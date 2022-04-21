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Wikimedia пригрозили в России многомиллионным штрафом

Wikimedia пригрозили штрафом в 8 миллионов рублей из-за статьи о спецоперации на Украине

Фото: Paul Zinken / Globallookpress.com

Некоммерческому фонду Wikimedia Foundation Inc., поддерживающему инфраструктуру, на которой работает онлайн-энциклопедия «Википедия», пригрозили в России многомиллионным штрафом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

«В отношении Wikimedia Роскомнадзор составил два протокола по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление запрещенной в РФ информации»)», — рассказал собеседник агентства.

Поводом для составления протоколов стали семь статей «Википедии», в том числе о спецоперации на территории Украины, президенте России Владимире Путине и о событиях в городе Буча. Отмечается, что Wikimedia могут обязать выплатить штраф в размере восьми миллионов рублей.

15 апреля сообщалось, что в суд Москвы поступили административные протоколы в отношении Wikimedia, а также компании Google за неудаление контента. Уточнялось, что организации хотят привлечь к ответственности за отказ удалить ложные сведения о спецоперации России на Украине и призывы к экстремизму.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

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Евгения Наумова
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