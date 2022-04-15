Google пригрозили в России многомиллионным штрафом

Суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении Google из-за неудаления контента

Мировой суд в Москве зарегистрировал административные протоколы в отношении компании Google и некоммерческого фонда Wikimedia Foundation Inc., поддерживающего инфраструктуру, на которой работает онлайн-энциклопедия «Википедия». Им грозит штраф за неудаление контента. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщило ТАСС.

«В суд поступили два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation Inc., а также два административных протокола в отношении Google», — сообщили агентству в судебной инстанции.

Уточняется, что Google и Wikimedia Foundation Inc. привлекаются к ответственности за отказ удалить ложные сведения о спецоперации России на Украине и призывы к экстремизму. Компаниям грозит до 12 миллионов рублей штрафа.

14 апреля стало известно о том, что Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении Google. Причиной стало неудаление администрацией видеохостинга YouTube материалов, признанных Генпрокуратурой России и судебными решениями запрещенными.

Перед этим, 31 марта, сообщалось о планах Роскомнадзора составить протокол об административном правонарушении в отношении «Википедии». Претензии регулятора к энциклопедии были вызваны недостоверными данными о спецоперации Москвы на Украине.