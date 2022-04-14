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Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google

Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google за неудаление запрещенного контента

Фото: PhotoMIX Company / Pexels

Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении американской компании Google за неудаление запрещенного в России контента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Регулятор составил два протокола в отношении Google за неудаление администрацией видеохостинга YouTube материалов, признанных Генпрокуратурой России и судебными решениями запрещенными. «В ближайшее время указанные протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов», — говорится в сообщении.

«В последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России», — заявили в ведомстве. В Роскомнадзоре отметили, что платформа игнорирует требования российского законодательства.

В ведомстве напомнили, что за неудаление недостоверной информации в срок владельцу компании грозит штраф до четырех миллионов рублей. За неудаление материалов, содержащих призывы к экстремизму, предусмотрен штраф до восьми миллионов рублей, добавили в Роскомнадзоре.

Ранее регулятор направил Google требование незамедлительно исключить из сервисов организации угрозы в адрес российских пользователей. Претензии Роскомнадзора вызвал тот факт, что Google-переводчик при переводе фразы «дорогие русские» с английского языка начал предлагать заменять ее на «мертвые русские». Позже компания исправила ошибку сервиса.

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Асель Минбаева
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