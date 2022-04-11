Роскомнадзор потребовал от Google исключить угрозы в адрес россиян

Роскомнадзор потребовал от Google исключить из его сервисов угрозы в адрес россиян

Роскомнадзор направил американской компании Google требование незамедлительно принять меры и исключить из сервисов организации угрозы в адрес российских пользователей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Претензии ведомства вызвал тот факт, что Google-переводчик при переводе фразы «дорогие русские» с английского языка начал предлагать заменять ее на «мертвые русские». В Роскомнадзоре это назвали нарушением экстремистского характера.

«Роскомнадзор потребовал от американской компании принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в отношении российских пользователей, а также проинформировать ведомство о причинах появления таких сообщений», — заявили в ведомстве.

О том, что Google-переводчик при переводе с английского языка стал предлагать заменять фразу «дорогие русские» на «мертвые русские», сообщалось 9 апреля. При составлении такой же фразы с указанием других национальностей сервис подобную автозамену не предлагал.

Ранее поисковик «Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей российского законодательства. О введении такой меры в отношении шести продуктов американской компании перед этим сообщил Роскомнадзор. Помимо того, регулятор запретил в России рекламу Google и ее информационных ресурсов из-за несоблюдения российского законодательства.