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Google-переводчик начал предлагать заменять «дорогих русских» на «мертвых»

Google-переводчик предлагает заменить фразу dear russians на dead russians

Фото: Shutterstock

Сервис Google Translate при переводе фразы «дорогие русские» с английского языка начал предлагать заменять ее на «мертвых русских». Об этом сообщает РИА Новости.

Так, при вводе в переводчик фразы dear russians («дорогие русские»), программа предлагает автозамену, где прилагательное dear меняется на слово dead («мертвый»). При этом при составлении такой же фразы с указанием других национальностей программа не видит ошибки.

Представители компании Google пока не дали комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Ранее в апреле «Яндекс» начал маркировать Google нарушителем законодательства России. «Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство России, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от Роскомнадзора, обязывающее нас показывать такую плашку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисковой выдаче на ресурсы компании Google появляется надпись: «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».

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Таисия Косинцева
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