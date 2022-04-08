«Яндекс» начал маркировать Google нарушителем законодательства России

«Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей российского законодательства

Поисковик «Яндекс» начал маркировать ресурсы американской компании Google как нарушителей российского законодательства по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство России, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от Роскомнадзора, обязывающее нас показывать такую плашку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисковой выдаче на ресурсы компании Google появляется надпись: «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что поисковые системы будут информировать пользователей о том, что ресурсы Google нарушают законы России, до тех пор, пока корпорация не изменит свою политику.

7 апреля Роскомнадзор объявил о принятии мер информирующего и экономического характера в отношении американской компании Google за несоблюдение российского законодательства. В частности, Роскомнадзор решил запретить рекламу Google и ее информационных ресурсов в России.