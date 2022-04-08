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«Яндекс» начал маркировать Google нарушителем законодательства России

«Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей российского законодательства

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Поисковик «Яндекс» начал маркировать ресурсы американской компании Google как нарушителей российского законодательства по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство России, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от Роскомнадзора, обязывающее нас показывать такую плашку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поисковой выдаче на ресурсы компании Google появляется надпись: «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что поисковые системы будут информировать пользователей о том, что ресурсы Google нарушают законы России, до тех пор, пока корпорация не изменит свою политику.

7 апреля Роскомнадзор объявил о принятии мер информирующего и экономического характера в отношении американской компании Google за несоблюдение российского законодательства. В частности, Роскомнадзор решил запретить рекламу Google и ее информационных ресурсов в России.

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Асель Минбаева
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