«Яндекс» начал маркировать Google нарушителем законодательства России
Поисковик «Яндекс» начал маркировать ресурсы американской компании Google как нарушителей российского законодательства по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство России, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от Роскомнадзора, обязывающее нас показывать такую плашку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в поисковой выдаче на ресурсы компании Google появляется надпись: «Роскомнадзор: сайт нарушает законодательство РФ».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что поисковые системы будут информировать пользователей о том, что ресурсы Google нарушают законы России, до тех пор, пока корпорация не изменит свою политику.
7 апреля Роскомнадзор объявил о принятии мер информирующего и экономического характера в отношении американской компании Google за несоблюдение российского законодательства. В частности, Роскомнадзор решил запретить рекламу Google и ее информационных ресурсов в России.