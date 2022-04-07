«Яндекс» будет маркировать Google как нарушителя законодательства России

Горелкин заявил, что «Яндекс» будет маркировать Google как нарушителя законодательства

Поиск «Яндекса» начнет маркировать ресурсы американской компании Google как нарушающие российское законодательство. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает «Интерфакс».

«Роскомнадзор вводит меры понуждения в отношении Google LLC за многочисленные нарушения российского законодательства», — говорится в заявлении депутата.

По словам Горелкина, поисковые системы будут информировать пользователей о том, что ресурсы Google нарушают законы России, до тех пор, пока корпорация не изменит свою политику. «Насколько мне известно, "Яндекс" запустит такое информирование уже совсем скоро», — заявил он.

Политик также отметил, что Роскомнадзор «до крайних мер еще не дошел». «Судя по всему, американской корпорации дан сигнал, что есть еще шанс одуматься и прекратить участие в информационной войне и цензуре — пока это не сделали при помощи ковровой блокировки», — подчеркнул он.

Ранее 7 апреля Роскомнадзор сообщил о принятии мер информирующего и экономического характера в отношении американской компании Google за несоблюдение российского законодательства. В частности, Роскомнадзор решил запретить рекламу Google и ее информационных ресурсов в России.