«Яндекс» будет маркировать Google как нарушителя законодательства России
Поиск «Яндекса» начнет маркировать ресурсы американской компании Google как нарушающие российское законодательство. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает «Интерфакс».
«Роскомнадзор вводит меры понуждения в отношении Google LLC за многочисленные нарушения российского законодательства», — говорится в заявлении депутата.
По словам Горелкина, поисковые системы будут информировать пользователей о том, что ресурсы Google нарушают законы России, до тех пор, пока корпорация не изменит свою политику. «Насколько мне известно, "Яндекс" запустит такое информирование уже совсем скоро», — заявил он.
Политик также отметил, что Роскомнадзор «до крайних мер еще не дошел». «Судя по всему, американской корпорации дан сигнал, что есть еще шанс одуматься и прекратить участие в информационной войне и цензуре — пока это не сделали при помощи ковровой блокировки», — подчеркнул он.
Ранее 7 апреля Роскомнадзор сообщил о принятии мер информирующего и экономического характера в отношении американской компании Google за несоблюдение российского законодательства. В частности, Роскомнадзор решил запретить рекламу Google и ее информационных ресурсов в России.