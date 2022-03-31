Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор составит протокол в отношении «Википедии»

Роскомнадзор составит протокол в отношении «Википедии» из-за статьи об операции на Украине

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Роскомнадзор составит протокол в отношении сетевой энциклопедии «Википедия» из-за статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Регулятор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении ресурса за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации.

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России, Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что за неудаление материалов в установленный срок владельцу сайта грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что Роскомнадзор отправил второе уведомление «Википедии» из-за публикации материалов с недостоверной информацией.

О первом уведомлении «Википедии» от Роскомнадзора стало известно 1 марта. Представители энциклопедии рассказали, что сайту пригрозили блокировкой за распространение недостоверных данных о спецоперации на Украине. Уточнялось, что на портале ее назвали вторжением. Позднее информацию о предупреждении подтвердили и в самом ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Россия ввела ответные санкции против ЕС
Раскрыты таинственные исчезновения комет рядом с Сатурном
Брюс Уиллис рассказал про неожиданную стрельбу из пистолета на съемках
Названа опасность масок от COVID-19
За убийство доцента ВГИК ради квартиры в Москве пенсионерка села на 10 лет
Раскрыта связь между любимым магазином одежды и личностью человека
В России начали снижать цены на алкоголь
UFC нашел замену сопернику Олейника
Российские подростки надругались над 11-летним мальчиком в школьной раздевалке
Украденная собака нашлась через десять лет на детской площадке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.