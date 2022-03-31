Роскомнадзор составит протокол в отношении «Википедии» из-за статьи об операции на Украине

Роскомнадзор составит протокол в отношении сетевой энциклопедии «Википедия» из-за статьи с недостоверными данными о спецоперации России на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Регулятор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении ресурса за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации.

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России, Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что за неудаление материалов в установленный срок владельцу сайта грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что Роскомнадзор отправил второе уведомление «Википедии» из-за публикации материалов с недостоверной информацией.

О первом уведомлении «Википедии» от Роскомнадзора стало известно 1 марта. Представители энциклопедии рассказали, что сайту пригрозили блокировкой за распространение недостоверных данных о спецоперации на Украине. Уточнялось, что на портале ее назвали вторжением. Позднее информацию о предупреждении подтвердили и в самом ведомстве.