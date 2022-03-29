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Роскомнадзор отправил второе уведомление «Википедии»

РКН отправил второе уведомление «Википедии» из-за статьи о спецоперации России на Украине

Фото: Shutterstock

Роскомнадзор отправил второе уведомление сетевой энциклопедии «Википедия» из-за статьи с недостоверной информацией о специальной операции России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине», — говорится в заявлении.

В Роскомнадзоре добавили, что «Википедия» использует лживый контент, направленный на дезинформацию российских пользователей.

О первом уведомлении «Википедии» от Роскомнадзора стало известно 1 марта. Представители энциклопедии рассказали, что сайту пригрозили блокировкой за распространение недостоверных данных о спецоперации на Украине. Уточнялось, что на портале ее назвали «вторжением». Позднее эту информацию подтвердили и в самом ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины. Как заверил глава государства, ее целью является «денацификация и демилитаризация Украины».

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Евгения Наумова
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