С Google в России взыскали многомиллиардный штраф

ФССП сообщила о взыскании с Google оборотного штрафа на 7,7 млрд рублей

С американской компании Google в России взыскали многомиллиардный штраф. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что сумма оборотного штрафа в отношении корпорации составила 7,7 миллиардов рублей.

О том, что российские приставы открыли против Google исполнительное производство из-за невыплаты штрафа и решили принудительно взыскать с нее более семи миллиардов рублей, стало известно 1 мая. Причиной стал отказ Google удалять запрещенный в России контент на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании.