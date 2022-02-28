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Суд отклонил жалобы Google на многомиллиардные штрафы в России

Суд в Москве отклонил жалобы Google на штрафы в сумме 7,2 млрд руб за неудаление контента

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Таганский суд Москвы отклонил жалобы компании Google на многомиллиардные штрафы за систематическое неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд рассмотрел апелляцию Google на решение судьи 422 мирового участка о штрафе этого юрлица на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Решение первой инстанции признано законным и обоснованным и оставлено без изменения», — говорится в сообщении.

24 декабря суд оштрафовал Google на более чем семь миллиардов рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Сообщалось, что корпорация была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ.

Ранее представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний. Подобными санкциями пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter.

Асель Минбаева
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