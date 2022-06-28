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Популярный сервис поиска жилья оштрафовали на 2 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал сервис Airbnb на 2 млн рублей за отказ локализовать данные

Фото: Shutterstock

Мировой суд в Москве оштрафовал популярный сервис поиска и аренды жилья Airbnb на 2 миллиона рублей. Причиной стал отказ компании локализовать данные россиян в РФ, передает ТАСС.

Организацию признали виновной в нарушении, предусмотренном частью 8 статьи 13.11 кодекса об административных правонарушениях (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся в РФ). «Назначить компании Airbnb Inc. штраф в размере 2 миллиона рублей», — сказал судья.

Перед этим суд оштрафовал по аналогичной причине видеостриминговый сервис Twitch. Помимо того, штраф за отказ локализовать данные россиян был назначен фотохостингу Pinterest.

Ранее в России также оштрафовали Google за повторный отказ локализовать данные пользователей. Отмечалось, что компания продолжает хранить персональную информацию с использованием баз, находящихся на территории США и Европейского союза.

Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить эту информацию на территории страны.

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Маргарита Щигарева
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