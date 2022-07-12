Apple оштрафовали в России на два миллиона рублей

Суд Москвы оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

Таганский районный суд Москвы во вторник, 12 июля, оштрафовал американскую корпорацию Apple за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы... Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)», — сказали в инстанции.

Отмечается, что компании назначили штраф в размере двух миллионов рублей.

Ранее за отказ локализовать данные россиян оштрафовали известную американскую службу доставки United Parcel Service (UPS). Отмечалось, что компанию обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Перед этим по той же причине оштрафовали популярный сервис поиска и аренды жилья Airbnb. Платформе назначили штраф в два миллиона рублей.

Согласно российскому законодательству, зарубежные площадки, которые обрабатывают персональные данные российских пользователей, должны хранить их на территории страны.